سجل عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا ارتفاعا كبيرا وبلغ 3019 شخصا، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الصحية اليوم الجمعة.

وأوضحت السلطات أنه تم الإبلاغ، في الساعات ال24 الأخيرة، عن 496 وفاة، سجل 171 منها بين 18 و31 مارس الماضي في دور للمسنين في منطقة "فلاندر".

وتضاعف عدد الوفيات ثلاث مرات في غضون ثمانية أيام خصوصاً بسبب الإدراج المتأخر لأعداد الوفيات في دور رعاية المسنين.

وسجّلت المستشفيات نسبة 57% من الوفيات في عموم البلاد التي تعد نحو 10 ملايين نسمة، في مقابل نسبة 40% في دور الرعاية.

وفي غضون 24 ساعة، ارتفع عدد الإصابات من 24,903 إلى 26,667 بعدما بدأت المختبرات الخاصة بإجراء الفحوص.

وتعد منطقة "فلاندر" الأكثر تأثراً لاحتوائها نسبة 58% من الإصابة مقابل 30% في منطقة "والونيا" و11% في بروكسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا: وفيات كورونا تتجاوز 3 آلاف بعد تسجيل 496 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.