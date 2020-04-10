إسبانيا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا خلال 17 يوماً

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، أقل حصيلة وفيات يومية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا منذ 24 مارس الماضي.

ويقدم هذا الرقم مؤشرا على أن البلاد يمكن أن تكون في طريقها للتعافي من الوباء.

وأظهرت أرقام، اليوم الجمعة، 605 حالات وفاة متعلقة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15843.

وكانت السلطات قد سجلت، أمس الخميس 683 حالة وفاة إضافية، بانخفاض عن حالات وفاة وصلت إلى ذروتها وهي أكثر من 900 حالة وفاة يومية في الأسابيع السابقة.

واستمر معدل الزيادة في حالات الإصابة الجديدة أيضا في اتجاه تنازلي، حيث انخفض إلى 3 بالمئة. وسجلت الوزارة 4576 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 157022.

تأتي تلك الأنباء في أعقاب عدة أيام من تراجع معدل الزيادة نسبيا للإصابات الجديدة في إسبانيا التي تضررت بشدة من الفيروس، مما يشير إلى أن الشهر الماضي الذي شهد قيودا على الحياة اليومية نجح في الحد من انتشار الفيروس.

وبحلول بعد ظهر اليوم الجمعة، شهدت إسبانيا تعافي 3500 شخص آخرين من الفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 55668.