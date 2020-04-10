قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن معنويات رئيس الوزراء «مرتفعة جداً» بعد إعادته إلى غرفة في المستشفى عقب خروجه من العناية الفائقة.

وأضاف المتحدث للصحفيين «عاد رئيس الوزراء إلى غرفة، ويواصل تعافيه الذي لا يزال في مرحلة مبكرة. ولا تزال معنوياته مرتفعة جداً».

ورداً على سؤال عن موعد عودة جونسون للعمل، قال المتحدث «يبدأ رئيس الوزراء مرحلة تعافيه للتو، وسيأخذ النصائح من فريقه الطبي».

وأضاف «أُبلغت أنه كان يلوح شاكراً لجميع الممرضين والأطباء الذين شاهدهم أثناء إعادته إلى الغرفة من وحدة العناية المركزة. وقال المستشفى إن معنوياته كانت مرتفعة للغاية الليلة الماضية».

وأدخل جونسون المستشفى الأحد الماضي بنصيحة من طبيبه. وكان جونسون كشف يوم 27 مارس الماضي عن إصابته بفيروس كورونا ومعاناته من أعراض بسيطة، وعزل نفسه داخل شقة في «دوننج ستريت» مقر رئاسة الحكومة البريطانية في العاصمة لندن. وبعد أسبوع من العزل، استمرت الأعراض، ما جعل أطباءه ينصحونه بدخول المستشفى لمزيد من العناية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا يواصل علاجه في المستشفى بمعنويات مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.