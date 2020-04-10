الكويت تسجل 83 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة بها إلى 993 حالة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزارة الصحة الكويتية قولها في بيان لها إن الحالات هي حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر للمملكة المتحدة، وقدما ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، في حين سجلت 77 حالة مخالطة لحالات تأكد إصابتها بالمرض، وتعود لجنسيات مختلفة.. فيما تم رصد أربع حالات قيد التقصي الوبائي والبحث عن أسباب العدوى، وفحص المخالطين لها، منها حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

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