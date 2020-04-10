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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة "مؤشرات جيدة" والان مع التفاصيل
الجمعة 10 أبريل 2020
صورة أرشيفية
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي.
وأكدت، اليوم الجمعة، 10/نيسان/2020، أن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة "مؤشرات جيدة".
وأضافت أن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً كبيرا في الإصابات بفيروس #كورونا.
يشار إلى أن عدد وفيات كورنا تجاوزت التسعين ألفا وفق آخر الإحصائيات.
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