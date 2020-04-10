- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين والتقدم في محاور شرق مصراتة والان مع التفاصيل
الجمعة 10 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلن الجيش الليبي عن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين في محاور شرق مصراتة، بعد تقدم لقواته باتجاه الغرب من منطقة الوشكة، بحسب ما أفاد به مصدر من الجيش الليبي.
وأشار الضابط جبريل بن سليمان، إلى أن الغارات الجوية، التي قامت بها طائرات الجيش الليبي صباح اليوم الجمعة مهدت لوصول قوات الجيش للمناطق من بوقرين إلى الكراريم مرورا بالقداحية والبغلة وزمزم وحتى السدادة.
وأضاف أن قوات مصراتة حاولت عرقلة تقدم القوات التابعة للجيش الليبي بطائرتين مسيرتين تركيتين أقلعتا من مصراتة غير أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت الأولى في محيط منطقة الكراريم والأخرى بالقرب من منطقة بوقرين
وأوضح بن سليمان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن قصف الطيران التابع للجيش الليبي شمل منطقة من أبوقرين وحتى كوبرى السدادة على تخوم مصراتة.
وبين أن محاور طرابلس شهدت تقدما ومعارك عنيفة تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات المدعومة بالمرتزقة في محاور عين زارة ووادي الربيع وكذلك تجدد الاشتباك في مشروع الهضبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين والتقدم في محاور شرق مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.