اخبار العالم

نجدة بغداد تعلن اعتقال 52 شخصا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن اعتقال 52 شخصا في العاصمة اليوم، مبينة ان هؤلاء خالفوا قرار حظر التجوال.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد، تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ٥٢ شخصا".

 

واضافت ان "هؤلاء خالفوا ضوابط حظر التجوال"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة اصوليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجدة بغداد تعلن اعتقال 52 شخصا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا