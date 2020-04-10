اعتقال اربعة متاجرين بالمخدرات بحوزتهم ٤٧٥ من مادة الكرستال المخدرة ببغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال اربعة متاجرين بالمخدرات في العاصمة، مبينة ان بحوزتهم ٤٧٥ من مادة الكرستال المخدرة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على ٤ متهمين يتاجرون ببيع المخدرات في منطقة السريدات وبحوزتهم ٤٧٥ من مادة الكرستال المخدرة وبندقية كلاشنكوف ومخزن عتاد بندقية و٣ ميازين لوزن المخدرات".
واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم مع المبرزات الجريمة الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".
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