تسجيل هزة ارضية شمال العراق والرصد الزلزالي ينشر تقريرا بشأنها

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اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (4،1) في قضاء كلار بمحافظة السليمانية .
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصد وزارة النقل العراقية سجلت حدوث هزة ارضية مساء الجمعة ، في تمام الساعة (4،19،36) بقضاء كلار في محافظة السليمانية".
واضافت ان "قوتها بلغت (4،1) درجة على مقياس رختر"، مشيرة الى ان "المواطنين شعروا بها شعور ضعيفا في المنطقة".
واكدت انه "لم تردنا أنباء عن حصول أضرار"، داعية "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من وزارة النقل الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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