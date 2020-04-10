واسط تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الجمعة، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بمرض كورونا المستجد لمريضين ملامسين لمرضى مسجلين سابقا احدهم في منطقة الزهراء في الكوت والأخرى لسيدة في منطقة العزة ملامسة للمرضى المسجلين يوم أمس، ليرتفع العدد لتراكمي للحالات الموجبة الى 23 مريضاً".
وأضافت أنه "ظهرت نتائج بقية الملامسين التي تم اخذ عينات لهم وكانت سالبة"، داعية جميع المواطنين إلى "ضرورة الالتزام التام بمقررات خلية الأزمة".
وأضافت أنه "ظهرت نتائج بقية الملامسين التي تم اخذ عينات لهم وكانت سالبة"، داعية جميع المواطنين إلى "ضرورة الالتزام التام بمقررات خلية الأزمة".
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