القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الجمعة 2020/4/10 07:55 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/10 07:55 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الجزائر، الجمعة، عن تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 256 وفاة. وقالت وزارة الصحة الجزائرية إنه تم أيضا تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1761 حالة.

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