شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صور أردوغان تتصدر صحف إسرائيل بعد وصول مساعدات تركية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020 الخليج 365 - متابعات Advertisements تصدرت صور #الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صحف #اسرائيل بعد وصول مساعدات #تركيا لمكافحة #كورونا. وكان أردوغان أرسل مساعدات طبية متنوعة لإسرائيل التي تفشى فيها الفيروس مؤخرا بشكل متسارع. وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أردوغان يؤكد استمرار تودده لإسرائيل.

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