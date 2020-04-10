تفاصيل وضع 6700 مصري بمدارس الإيواء بالكويت تمهيدًا لترحيلهم

توافد 520 مواطنًا مصريًا على المركز المخصص من وزارة الداخلية الكويتية، والمخصصة لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي، تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن المركز استقبل 460 مصريًا و60 مصرية، مبينةً أنه توقف تدفق أعداد المخالفين من الجالية المصرية بسبب وجود ما يقارب 6700 مصري موزعين على 11 مدرسة إيواء، فيما دعت الوزارة من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين الى مراجعة مقر مخالفي الاقامة بتاريخ 26 من الشهر الجاري بعد الانتهاء من الجنسيات الأخرى التي تم تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء اجراءات سفرهم. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأشار مصدر للصحيفة، أن هناك تنسيقًا بين السلطات الكويتية والمصرية لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم.

وأضاف أن وزارة الداخلية تسعى حاليًا إلى نقل جميع المخالفين المتواجدين في مقرات الإيواء بالمدارس، إلى مقر إيواء في منطقة العبدلي، بعد أن تم تخصيص محجر خاص لرعايا الدول بانتظار ترتيب مواعيد رحلات السفر.

Advertisements

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الجمعة عن وضع 6700 مصري فى مراكز الإيواء فى الكويت استعدادًا لترحيلهم بسبب مخالفة قانون الإقامة.

وقالت الصحيفة أنه لليوم الخامس على التوالي والأخير لاستقبال أبناء الجالية المصرية المخالفة لقانون الإقامة، بلغ عدد المخالفين الذين توافدوا على المركز المخصص فى اليوم الواحد 460 رجلا و60 امرأة وذلك للاستفادة من قرار مغادرة البلاد دون دفع غرامات.

وعلمت "الراي" بتوقف تدفق أعداد المخالفين من الجالية المصرية بسبب وجود ما يقارب 6700 مصري موزعين على 11 مدرسة إيواء، فيما دعت الوزارة من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين الى مراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من الشهر الجاري بعد الانتهاء من الجنسيات الأخرى التي تم تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم.

وتابع المصدر لـ"الراي" أن هناك تنسيقا بين السلطات الكويتية والمصرية لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

واختتمت المصادر بأن وزارة الداخلية تسعى حاليا إلى نقل جميع المخالفين المتواجدين في مقرات الإيواء بالمدارس إلى مقر إيواء في منطقة العبدلي بعد ان تم تخصيص محجر خاص لرعايا الدول بانتظار ترتيب مواعيد رحلات السفر.