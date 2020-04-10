السطات الأميركية تسجل 777 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في نيويورك

أعلنت ​السلطات الأميركية​ تسجيل 777 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في ولاية نيويورك، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وفي وقت سابق، لفتت صحيفة "ذا هيل" الأميركية إلى أن "ولاية نيويورك الأميركية سجلت أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حيث سجلت حتى اليوم نحو 162 ألف حالة إصابة بالفيروس، في حين سجلت إسبانيا 157 ألف حالة، التي تعتبر الدولة الأوروبية التي تعاني من نسبة الإصابات الأكبر بالوباء".

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