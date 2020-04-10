مسؤول إيراني: 3 شركات محلية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة كورونا

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن "3 شركات وطنية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت شانه ساز إلى أنه "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا"، منوّهاً بأن "البلدان في جميع أنحاء العالم تعمل بجد لتحقيق نتائج نهائية".
كما شدد على أن "فافيبيرافير" دخل مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا في إيران، من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار"، مشيراً إلى أن بلاده "تمتلك إمكانية إنتاج المادة الأولية للعقار، ووفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنتاجها في وقت قصير".
وأفاد بأن "إعلان الشركات استعدادها لإنتاج الشكل النهائي للعقار، لا يمثل البدء فورا بالعملية، ولكن من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة لن توافق عليه إلا بعد تأييده من قبل لجنة ذات كفاءة علمية".
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