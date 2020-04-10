ترامب: العدو غير المرئي سيتراجع قريباً

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن العدو غير المرئي المتمثل بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيتراجع قريباً.
بالتوازي، أعلنت وكالة "رويترز" أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 17 ألفاً.
وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن بلاده وصلت إلى الذروة، منوقعاً أن تبدأ أعداد الإصابات بالتراجع. كما لفت إلى أنه "بلغنا أرقاما فظيعة في الوفيات، لكن وصلنا إلى أدنى مستويات التوقعات الآن".
كما أفاد بان "شركة "فايز" وجدت علاجا واعداً، ربما يمنع الفيروس من التكاثر"، آملاً أن "نبدأ الاختبارات السريرية قريبا، وهناك آمالا كبيرة بأن يؤدي إلى نتائج فعالة".
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