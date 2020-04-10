أشارت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إلى أن "ولاية نيويورك الأميركية تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكثر من أي دولة أخرى في العالم".
وأكدت جامعة "جون هوبكنز" الأميركية أن "نيويورك سجلت حتى اليوم نحو 162 ألف حالة إصابة بالفيروس، في حين سجلت إسبانيا 157 ألف حالة، وهي الدولة الأوروبية التي تعاني أكبر نسبة إصابات بالوباء".
كما شددت الصحيفة على أن "نيويورك وحدها سجلت أكثر من 7 آلاف حالة وفاة من إجمالي 16600 حالة وفاة سجلتها الولايات المتحدة بأكملها".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أميركية: نيويورك تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا عالمياً بنحو 162 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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