صحيفة أميركية: نيويورك تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا عالمياً بنحو 162 ألف حالة

أشارت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إلى أن "ولاية ​نيويورك​ الأميركية تسجل أعلى نسبة إصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

وأكدت جامعة "جون هوبكنز" الأميركية أن "نيويورك سجلت حتى اليوم نحو 162 ألف حالة إصابة بالفيروس، في حين سجلت ​إسبانيا​ 157 ألف حالة، وهي الدولة الأوروبية التي تعاني أكبر نسبة إصابات بالوباء".

كما شددت الصحيفة على أن "نيويورك وحدها سجلت أكثر من 7 آلاف حالة وفاة من إجمالي 16600 حالة وفاة سجلتها ​الولايات المتحدة​ بأكملها".