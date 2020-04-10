مسؤولة أوروبية: اي لقاح قد ينتح لفيروس كورونا سيكون متاحاً للجميع

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحث والابتكار، ماريا غابرييل، "تمسك ​الاتحاد الأوروبي​ بأن أي لقاح ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" قد ينتج سيكون متاحاً للجميع".

وشددت غابرييل على أن "الاتحاد حاضر دائما عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مواطنيه"، منوّهةً بأنه "تم تخصيص تمويل يصل إلى 80 مليون يورو لشركة "كيورفاك" الألمانية، كجزء من خط ائتمان تم اعتماده مع ​البنك المركزي​ الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون يورو".

كما أفادت بأن "أكثر المجالات التي خصصت لها الأموال، ونسقت الجهود له من العلاج إلى اللقاح، هو مجال البحث والابتكار"، مطالبةً بالتضامن الفوري مع ​إيطاليا​ وكوادرها الطبية العاملة في الخطوط الأمامية ومع مواطنيها".

وأشارت غابرييل إلى أن "إيطاليا حاضرة في 10 من 18 مشروعا"، مبينة أن "أحد هذه المشاريع "Exscalate4CoV"، يتم تنسيقه من قبل مؤسسة "دومبيه" الإيطالية للأدوية، ويجمع بين البحث الطبي وقوة الكومبيوترات العملاقة".