حسن: اثناء جولة الفريق الطبي ببشري امس أجري ٥٤ فحصا بشكل عشوائي ونتاجها سلبية

كشف ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث لقناة الـ"LBCI" أنه "اثناء جولة الفريق الطبي في بشري امس أجري ٥٤ فحص PCR عشوائيا بهدف الاستقصاء الوبائي وقد بينت النتائج التي ظهرت منذ قليل ان كل الفحوصات سلبية"، مؤكدا على "ضرورة التشديد على الالتزام ب​الحجر المنزلي​ في بشري وكل المناطق اللبنانية".

وفي وقت سابق، أعلن ادارة ​مستشفى​ بشري الحكومي، في بيان، أن فحوصات الPCR التي أجريت أمس، أظهرت ست ​حالات​ ايجابية جديدة، وأن "حالة كانت ايجابية أصبحت سلبية".

وكان مستشفى بشري الحكومي أعلن، في بيان يوم أمس، انه "إستكمالا لنتائج فحوصات PCR التي اجريت حتى مساء 8 الحالي، ومن أصل 25 إختبار، أتت النتيجة كالتالي: 5 نتائج ايجابية جديدة، نتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار".