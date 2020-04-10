الحكومة البريطانية: صحة جونسون تتحسن وأصبح قادراً على المشي

أعلنت ​الحكومة البريطانية​ أن "صحة ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ تتحسن وأصبح قادراً على المشي".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن "جونسون بدأ رحالة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدًا أن الحالة المعنوية لرئيس الوزراء جيدة، بعد أن تم نقله من العناية المركزة".

وأوضح المتحدث، أن جونسون سيتلقى الرعاية الطبية من فريقه، مشيرًا إلى أنه لن ينتقل إلى المقر الريفي الخاص برئيس الوزراء.

من جانبه، عبر والد جونسون، عن ارتياحه لأنباء نقل ابنه من غرفة العناية المركزة.

واعتبر ستانلي جونسون، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن معركة ابنه مع فيروس كورونا المستجد، ساعدت المملكة المتحدة على إدراك خطورة الوباء، مؤكدًا أن مرض ابنه "جعل الدولة بأكملها تدرك أن هذا حدث خطير".