بلدية الفرديس نفت وجود إصابات بفيروس كورونا في البلدة

نفت بلدية الفرديس، في بيان، "كل ما يتداول عبر بعض ​المواقع الالكترونية​ عن وجود ​حالات​ مصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة"، مؤكدة أن "هذه ​الأخبار​ عارية من ​الصحة​ جملة وتفصيلا".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609، وتسجيل وفاة واحدة، ليصبح عدد الوفيات 20".

وأوضحت أنّ "من بين الإصابات الجديدة: 13 كانوا آتين على متن ​طائرة​ لندن وإصابة على متن طائرة الدوحة، في حين لم تُسجَّل إصابات على متن طائرتَي أكرا وفرانكفورت".