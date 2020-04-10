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بلدية الفرديس نفت وجود إصابات بفيروس كورونا في البلدة

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نفت بلدية الفرديس، في بيان، "كل ما يتداول عبر بعض ​المواقع الالكترونية​ عن وجود ​حالات​ مصابة ب​فيروس ​ في البلدة"، مؤكدة أن "هذه ​الأخبار​ عارية من ​الصحة​ جملة وتفصيلا".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609، وتسجيل وفاة واحدة، ليصبح عدد الوفيات 20".

وأوضحت أنّ "من بين الإصابات الجديدة: 13 كانوا آتين على متن ​طائرة​ لندن وإصابة على متن طائرة الدوحة، في حين لم تُسجَّل إصابات على متن طائرتَي أكرا وفرانكفورت".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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