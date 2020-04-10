ذبيان: موقف دياب يعبر عن موقف رجل الدولة الذي يدافع عن سيادة وكرامة لبنان

نوّه رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ بموقف رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بخصوص الخرق الإسرائيلي للأجواء ال​لبنان​ية واطلاق الطائرات المعادية للصواريخ باتجاه ​الأراضي السورية​، واعتبر ان "هذا الموقف يستحق الوقوف عنده والإشادة به خصوصا وأننا لم نسمع بهكذا موقف صادر عن الرئاسة الثالثة منذ زمن بعيد، ولكن دياب يعيد اليها موقعها ودورها الوطني الذي لطالما كنا ندعو الى تكريسه بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة".

واعتبر ذبيان أن "موقف دياب الوطني وادانة الانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية والذي أبلغه الى قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في لبنان، وارساله شكاوى الى ​الأمم المتحدة​ و​مجلس الأمن الدولي​، يعبّر عن موقف رجل الدولة الذي يدافع عن سيادة وكرامة لبنان، ولا يدّخر جهدا في إدانة هذا العدوان الإسرائيلي للسيادة اللبنانية".

ودعا الى "موقف دولي وعربي رادع للخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة الوطنية اللبنانية"، مشيرا الى أن "هذه الخروقات تؤكد مجدداً مدى حاجة لبنان الى التمسك بالمقاومة وسلاحها، لأننا في مواجهة مفتوحة مع عدو لا يفهم الا لغة القوة، وما على لبنان الا ان يعزز عناصر قوته من أجل الحد من أطماع العدو الإسرائيلي وخرقه للسيادة اللبنانية".