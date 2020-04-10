غريفيثس أبلغ الأفرقاء في اليمن بتعديلات مقترحة على الاتفاقات

أبلغ المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ مارتن غرفيثس الأفرقاء في اليمن بتعديلات مقترحة على الاتفاقات، مؤكدا أن "التعديلات تشمل وقف اطلاق النار على مستوى اليمن وإجراءات اقتصادية، كما تنص التعديلات على استئناف العملية السياسية اليمنية في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، دعا ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ ​الحوثيين​ للتعاون مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيثس الذي دعا إلى محادثات عاجلة، مرحبا "بإعلان التحالف وقف ​إطلاق النار​ في اليمن".

وكان ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية قد اعلن عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس، قابلة للتمديد.

​​​​​​​