مستشفى بشري الحكومي: تسجيل 6 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا

أعلن ادارة ​مستشفى​ بشري الحكومي، في بيان، أن فحوصات الPCR التي أجريت أمس، أظهرت ست حالات ايجابية جديدة، وأن "حالة كانت ايجابية أصبحت سلبية".

وكان مستشفى بشري الحكومي أعلن، في بيان يوم أمس، انه "إستكمالا لنتائج فحوصات PCR التي اجريت حتى مساء 8 الحالي، ومن أصل 25 إختبار، أتت النتيجة كالتالي: 5 نتائج ايجابية جديدة، نتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار".

واشار الى ان "هذه النتائج لا تشمل الفحوصات التي أجرتها ​وزارة الصحة​ في المستشفى ومبنى البلدية".