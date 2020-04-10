قسطنطين: جمهورية الريع والفساد سقطت إلى غير رجعة

أكد مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنطوان قسطنطين، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "جمهورية الريع والفساد سقطت إلى غير رجعة وبكلفة موجعة".
وشدد قسطنطين على أن المرتكبين لن يفلتوا من الحساب، مضيفاً: "ثقوا ان جمهورية الحق ودولة العدالة والمواطنة يبنيها نساء ورجال أنقياء، متجذرون، أصيلون ورؤيويون، أما اليوضاسيون فيسقطون على قارعة الطريق".
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