قسطنطين: جمهورية الريع والفساد سقطت إلى غير رجعة

أكد مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ​أنطوان قسطنطين​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "جمهورية الريع و​الفساد​ سقطت إلى غير رجعة وبكلفة موجعة".

وشدد قسطنطين على أن المرتكبين لن يفلتوا من الحساب، مضيفاً: "ثقوا ان جمهورية الحق ودولة العدالة والمواطنة يبنيها نساء ورجال أنقياء، متجذرون، أصيلون ورؤيويون، أما اليوضاسيون فيسقطون على قارعة الطريق".