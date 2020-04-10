أشارت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏عجبا لبعض السياسيين في بلادنا، عاثوا في البلاد فسادا وهدرا على عقود فوصلت الى ما وصلت اليه من انهيار غير مسبوق للوضع الاقتصادي، ‏واليوم يتوعدون ​الحكومة​ التي تسعى بكل قواها الى إصلاح ما أفسدوه وينظِّرون عليها ويعطونها الدروس ويتوعدون ويستخفون بعقول الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر شريم: ‏بعض السياسيين عاثوا في البلاد فسادا ‏واليوم يتوعدون الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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