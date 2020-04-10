رئيس بلدية حصرون دعا أهالي البلدة إلى الالتزام التام بالمنازل

توجه رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني، في بيان إلى أهالي البلدة، بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في قضاء بشري، معلناً أن البلدية تتكفل من حساب صندوق التبرعات، بتعرفة الفحص الخاص بكورونا PCR، لمن يشعر بأي عوارض، أو اختلط مع أي شخص مصاب.
وطلب من الإهالي الالتزام التام بالمنازل، وعدم التجول، وعدم الخروج خارج نطاق حصرون، إلا عند الضرورات القصوى.
كما طلب من الأهالي الموجودين في قرى قضاء بشري، أو الأقضية الأخرى، الالتزام بالمنازل، وعدم التجول، إلا عند الضرورة القصوى.
وأعلن أن البلدية ستتخذ كافة التدابير القانونية بحق المخالفين، حفاظا على السلامة العامة.
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