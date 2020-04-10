الجديد: اتجاه لعدم السماح بعودة اللبنانيين من لندن قبل إجراء فحص الـPCR

أفادت مصادر قناة "الجديد" عن اتجاه لعدم السماح ب​عودة اللبنانيين​ من لندن قبل إجراء فحص الـPCR بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العاصمة البريطانية شرط أن تكون النتيجة سلبية، وذلك بعد أن تبين إصابة 13 راكبًا على متن الطائرة الآتية من هناك.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت "تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609، وتسجيل وفاة واحدة، ليصبح عدد الوفيات 20".

وأوضحت أنّ "من بين الإصابات الجديدة: 13 كانوا آتين على متن طائرة لندن وإصابة على متن طائرة الدوحة، في حين لم تُسجَّل إصابات على متن طائرتَي أكرا وفرانكفورت".