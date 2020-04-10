بوتين سيتباحث مع ترمب مجددا حول كورونا

موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه سيجري مزيدا من المباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترمب حول محاربة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
وصرّح بوتين للطاقم الأميركي الروسي المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية أنّ المحطة الفضائية "مثال على شراكة فعّالة بين بلدينا"، فيما يحارب العالم الوباء الذي فتك بآلاف الأرواح في ارجاء العالم، حسب ما جاء في بيان للكرملين.
وأبلغ بوتين الطاقم المكوّن من ثلاثة روس وثلاثة أميركيين وأميركيات موجودين حاليا في الفضاء "ناقشنا بالأمس هذه المشاكل مع الرئيس الأميركي وسنجري مزيدا من المناقشات في المستقبل حول هذا الموضوع".
وذكر الكرملين أنّ بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان في وقت متأخر من مساء الخميس، حيث ركزت المحادثات على أسعار النفط العالمية.
وهي المكالمة الثانية بين بوتين وترمب منذ اتصالهما في 30 آذار/مارس، حيث قال ترمب بعد محادثة الخميس إنهما "يتعاونان بشكل جيد للغاية"، على الرغم من أن العلاقات الثنائية في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
وأرسلت موسكو الأسبوع الماضي طائرة عسكرية تحمل مساعدات ومعدات طبية إلى نيويورك مركز بؤرة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
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