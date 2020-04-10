شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصي بزيادة الخطوط الساخنة للإبلاغ عن إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تقريراً حول توصياتها والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان في ضوء توجيهاته للجان النوعية متابعة الوضع الحالي ودراسة ما يحال للجان من شكاوي مقدمة من النواب والمواطنين والمقترحات ذات الصله والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة خاصة العماله غير المنتظمة.

وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي حصلت عليه ”الخليج 365”، بأهمية زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ عن حالات الإصابة فيروس كورونا، بالإضافة إلي توصياتها بأهمية تيسير إجراءات تسليم (السيم كارت) لطلاب المدارس عن طريق توفير موظفين للمبيعات في الإدارات التعليمية للحصول علي الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو مدرسة.

كما أوصت بتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإليكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد، بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مادية إضافية لاسيما في ظل هذه الظروف.

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كما طالبت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بموافاه اللجنة بتقرير أسبوعي من قبل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن نشاط الوزارة والجهات التابعة لها، وما تم إتخاذه من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت لجنة الإتصالات علي أهمية توفير عدد أكبر لماكينات الصراف الآلي بمكاتب البريد وتعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لضمان عدم التزاحم وخاصة في فترات صرف المعاشات ومد فترة العمل بالمكاتب لضمان عدم التزاحم والحد من التكدسات.

وأكدت اللجنة علي ضرورة دعم جيش مصر الأبيض ويشمل (الأطباء والتمريض والمعاونين) عن طريق شبكات المحمول الأربعة مشددة علي أهمية تقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لدعمهم وتوفير خدمات مميزة لهم.