حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في طنجة

أفاد مصدر طبي، ظهر يوم الجمعة، وفاة حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى محمد السادس بطنجة. وكشفت المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ أن حالة الوفاة تتعلق سيدة مسنة قدمت إلى المستشفى بعد شعورها بأعراض مشابهة لفيروس كوفيد-19. وأضاف نفس المصدر أن المتوفية فارقت الحياة لحظات بعد خضوعها لتحليل مخبري، كشف إصابتها بالفيروس. وسجل مستشفى محمد السادس 5 حالات وفاة بطنجة، ليرتفع إجمالي الوفيات بجهة الشمال إلى 10 حالات.

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