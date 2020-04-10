غاني يطل في رمضان عبر مسلسل مصري

يعود الفنان المغربي، غاني القباج، إلى لقاء الجمهور عبر سلسلة رمضانية، ولكنها ليست مغربية، بل مصرية يشارك في بطولتها، إلى جانبه، الممثلة المغربية، فاطمة الزهراء قنبوع.

ويشارك غاني، وقنبوع في مسلسل “2 في الصندوق”، المرتقب عرضه على قناة “إم بي سي مصر”، ضمن السباق الرمضاني 2020، إلى جانب ممثلين مصريين، من بينهم حمدى الميرغني، ومحمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس”، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله.

وتم تصوير مسلسل “اتنين فى الصندوق”، خلال شهر يوليوز الماضي، بعدما توقفت التحضيرات له، نهاية عام 2017، وألغي عرضه في رمضان عام 2018.

وتدور أحداث العمل، المندرج في خانة الكوميديا حول فئة عمال النظافة، والمشاكل، التي يتعرضون لها في المجتمع، يوميا.