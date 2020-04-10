كورونا يفرص أجواء استثنائية على افتتاح البرلمان.. حضور محدود وكمامات ومعقمات

افتتح البرلمان، اليوم الجمعة، دورته التشريعية، بطريقة غير مسبوقة، بحضور عدد قليل من البرلمانيين، وطغيان مظاهر الخوف من فيروس كورونا على المشهد.

البرلمان، افتتح جلسته اليوم، بتلاوة سورة الشرح وتكرار آية “إن مع العسر يسرا”، وسط برلمانيين ومصورين كلهم غطوا أفواههم بالكمامات، كما ظهر أنه تم توزيع سوائل تعقيم الأيادي على الجميع، وتم توزيع أماكن البرلمانيين الحاضرين، على قلتهم، بشكل يحترم التباعد المطلوب.

وفي كلمته الافتتاحية، تحدث رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عن حرب المغرب على فيروس كورونا والتعبئة الاجتماعية الوطنية لتجاوز الطروف الصعبة، والإجراءات التي اتخذتها البلاد لتدبير الأزمة.

وأكد المالكي على أن مجلس النواب سيواصل آداء مهامه، كما فعل منذ بداية الأزمة، بالتفاعل بسرعة من الدعوة الحكومبة لانعقاد لجنة الداخلية ولجنة المالية، داعيا إلى اليقظة والانضباط والبقاء في البيوت.