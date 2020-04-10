أزمة مالية “خانقة” تعصف بفريق اتحاد طنجة بسبب جائحة كورونا

يبدو أن انعكاسات فيروس كورونا المستجد بدأت ترخي بضلالها على فريق اتحاد طنجة، الذي بات يعيش على وقع أزمة مالية، وصفت بـ”الخانقة” إثر التوقف المفاجئ للبطولة الوطنية الاحترافية، وتأخر منح المجالس المنتخبة للفريق، بسبب الحجر الصحي المفروض على البلاد.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن مجموع الرواتب، التي في ذمة الفريق، بلغ 5 أشهر بالنسبة إلى الأطر الإدارية، والتقنية، و3 أشهر للاعبين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب المسير للاتحاد ينتظر منح المجالس المنتخبة، البالغ مجموعها مليار ومائة مليون سنتيم، من أجل تسديد الديون المتراكمة عليه، بعدما تأخر صرفها بسبب الارتباك، الذي خلفه وباء كورونا المستجد في البلاد.