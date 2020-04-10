وزارة الفلاحة: إنتاج الخضراوات يغطي حاجيات السوق إلى غاية دجنبر..والطماطم والبصل ستكون متوفرة في رمضان

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن إنتاج المغرب من الخضراوات سيغطي حاجيات السوق إلى غاية شهر دجنبر المقبل، مؤكدة أن برنامج توزيع الزراعات يتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد له، مع تتبع يومي صارم لتموين السوق في جميع الجهات، ومشيرة لوجود وفرة من الخضراوات، خصوصا الطماطم والبصل والبطاطس بما يفي الحاجيات خلال شهر رمضان المقبل.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أنها تقوم بتتبع يومي لوضعية الإنتاج وتموين السوق على الصعيد الوطني، منذ الإعلان عن وضعية الطوارئ الصحية بالبلاد، وأن عملية توزيع الزراعات تتم وفق البرامج المحددة بتنسيق مع المديريات الجهوية، حسب خصائص الجهات وضمن رؤية شاملة تضمن التوازن بين العرض والطلب.

ويشير البلاغ إلى أن محاصيل الشتاء والزراعات الربيعية والصيفية، ستسمح بضمان تموين عادي ومنتظم للسوق بالمنتوجات، الفلاحية لاسيما ذات الاستهلاك الكبير وذلك إلى غاية شهر دجنبر.

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وأكد البلاغ أن الإنتاج المتوفر من الخضروات حاليا بالأسواق وخاصة الطاطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر، والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء، وإنتاج يغطي حاجيات استهلاك خلال شهري أبريل وماي المتزامنين مع شهر رمضان.

وأضافت بان هذه المنتوجات بالإضافة للفاصوليا والبطيخ الأحمر، الدلاح، ستكون متوفرة في السوق ابتداءا من شهر يونيو، بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربعيية، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز.

وأضافت، بأن تنفيذ برنامج توزيع الزراعات الربيعية الممتد على إجمالي مساحة 85 ألف هكتار يتم وفق جدول زمني محدد مسبقاK وأن نسبة الإنجاز إلى حدود اليوم بلغت إجمالا 65 بالمائة من البرنامج، فيما يتم استكمال البقية في شهر أبريل، على أن يفوق الإنتاج المتوقع ابتداءا من شهر يونيو والأشهر التي تليه حاجيات الإستهلاك إلى غاية شهر دجننبر المقبل.