سعيد باي يرد على الحملة الشرسة ضد الفنانين بقصيدة زجل – فيديو

رد الممثل سعيد باي على الهجوم، الذي تعرض له الفنانون المغاربة في الآونة الأخيرة، بطريقة فنية، واختار الزجل، مبرزا في الآن نفسه جزءً من مواهبه، غير التمثيل.

وشارك سعيد باي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة أمس الخميس، قصيدة زجل كرد منه على من هاجموا الفنانين، في الأيام الماضية.

وتحدث سعيد باي في زجله عن وضعه كفنان، واختار مهنته، التي يعتبرها نوعا من الحرية، متسائلا بعبارة “أش بغيتو مني” عن الهدف وراء الهجوم، الذي استهل الفنانين، ومؤكدا أنه مواطن كذلك، وأرهق أسرته لكي يصل إلى ما هو عليه، حاليا.

وتعرض الفنانون، قبل أيام، لحملة شرسة من طرف منتقدين، غالبيتهم قدموا أنسفهم على أنهم ملتزمين دينيا، وسفهوا من الفن والفنانين، مستغلين وضع الجائحة لطرح معتقداتهم تجاه الفن.