جامعتا التأمين FMSAR و FNACAM تعلنان عن إجراءات استثنائية لدعم وسطاء التأمين في وضعية صعبة

أعلنت كل مـن الجامعـة المغربية لشـركات التأمـن وإعـادة التأميـن (FMSAR )، والجامعـة الوطنيـة لوكلاء، ووسـطاء التأمـين بالمغـرب (FNACAM)، أنهما قد عبئتا مصالحهما من أجل تقديم الدعم اللازم لوسطاء التأمين، المتضررين من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وكشفت المؤسستان، في بلاغ صحفي، عن تفعيل إجــراء استعجالي، يهــم وضــع مقاولات التأمـيـن لخــط ائتمان رهــن إشــارة وكلائهما، العامليـن، الذيـن يتعين عليهـم تقديـم طلـب الاستفادة في هـذا الصـدد، ويتعلـق الأمر بقرابـة 1270 وكيـلا، يقـل رقـم معاملاتهم عـن مليـون درهـم.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعـة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR، عن وضع، قروض بنسـب فائـدة مخفضـة رهـن إشـارة وسـطاء التأميـن، الذيـن يقـل رقـم معاملاتهم على العمولات السـنوية عـن مليـون درهـم، غير خاضعـة للضريبة، وهـو الإجراء الـذي يهـم 280 وسـيط تأمـين.

وتهـم القـروض المذكورة تغطيـة نفقـات العمـل خلال هاتـه الفـترة، إذ سـتمكن المستفيدين منهـا مـن تأميـن أداء أجـور العاملـين لديهـم، والحفـاظ عـى اسـتدامة مقاولاتهم، وضمـان اسـتمرارية الخدمـات المقدمة إلى زبائنهـم.

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وتهـم القـروض المذكورة تغطيـة نفقـات العمـل خلال هاتـه الفـترة، إذ سيـتمكن المستفيدون منهـا مـن تأميـن أداء أجـور العاملـين لديهـم، والحفـاظ عـى اسـتدامة مقاولاتهم، وضمـان اسـتمرارية الخدمـات المقدمة إلى زبائنهـم.

كـا تـم في سـياق متصـل، فتـح قنـوات للتواصـل خاصـة بهـذه الآليـة، بغـرض الإجابة عـن مختلـف تساؤلات وسـطاء التأمــن. ويتعلــق الأمر أساســا، بتخصيــص بريــد إلكتروني: [email protected]، وأرقــام هاتفيــة 0661306563 / 0662496612.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن وضع الآلية المذكورة جاءت بتشاور مــع هيأة مراقبــة تأمينــات الاحتياط الاجتماعي ACAPS، التـي تراقـب عـن كثب، بمعية الجامعـة المغربية لشركات التأمـن وإعـادة التأمـين، والجامعـة الوطنيـة لوكلاء ووسـطاء التأمـين بالمغرب، أوضـاع القطـاع خلال الظرفيـة الحالية الاستثنائية.