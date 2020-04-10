شكرا لقرائتكم خبر عن العربية.. جريفيث يبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020 مارتن غريفيث Advertisements قال المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، إنه أبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات التي تقضي بحل الأزمة سياسيا.

وبحسب قناة العربية السعودي، فإن التعديلات تشمل وقف النار على مستوى اليمن وإجراءات اقتصادية، كما تنص على استئناف العملية السياسية اليمنية في أقرب وقت. يتبع...

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