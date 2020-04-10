شكرا لقرائتكم خبر عن صور أردوغان تتصدر صحف إسرائيل بعد وصول مساعدات تركية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل

أردوغان يتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية

وكان أردوغان أرسل مساعدات طبية متنوعة لإسرائيل التي تفشى فيها الفيروس مؤخرا بشكل متسارع.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أردوغان يؤكد استمرار تودده لإسرائيل.

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