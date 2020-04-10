الكويت ترحب بمبادرة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في اليمن

الجمعة 10 أبريل 2020

مجلس وزراء الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي ترحيبه بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، استجابة للدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة.

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جاء ذلك في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وبين أن القرار يعكس إدراكًا عاليًا للظروف الدولية الطارئة التي فُرضت على العالم وعلى منطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات الكارثة، كما يعكس القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع المبادرة الإنسانية النبيلة لتشكل أساسًا لاستئناف المفاوضات وصولًا إلى الحل السياسي الشامل والدائم في اليمن برعاية الأمم المتحدة.