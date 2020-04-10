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تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020

بوريس جونسون

 

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كشفت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة  عن تفاصيل جديدة حول صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون لايزال في المستشفى يستكمل العلاج من فيروس .

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني  أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

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