شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020 بوريس جونسون Advertisements كشفت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة حول صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون. وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون لايزال في المستشفى يستكمل العلاج من فيروس كورونا. وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

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