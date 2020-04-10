الإمارات تنقل أكبر شحنات إمدادات إغاثة ومعدات الطبية لـ50 وجهة عالمية

الجمعة 10 أبريل 2020

استقبلت الإمارات 100 طن من أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من جوانزو إلى دبي في 7 أبريل، على رحلة للإمارات للشحن الجوي، وشكلت هذه الرحلة واحدة من عدة رحلات أخرى لنقل الإمدادات الطبية إلى دولة الإمارات، و100 طن من الإمدادات الطبية شملت أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من شنجهاي إلى مومباي في 8 أبريل، و100 طن من المستلزمات الوقائية من شنجهاي إلى دبي على طائرة شحن 777 بتاريخ 8 أبريل، وسوف تنقل هذه الإمدادات إلى بوخارست يومي 10 و11 على أربع رحلات منفصلة، بخلاف عمليات إمدادات الإغاثة والمعدات الطبية إلى 50 وجهة حول العالم. وأكدت الإمارات للشحن الجوي في بيان اليوم الخميس التزامها بتسهيل نقل المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى إلى الأسواق العالمية في ظل تفشي وباء كوفيد-19، حيث اتخذت سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن لربط مزيد من الوجهات العالمية وتشغل الناقلة حاليًا رحلات إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم حاليًا 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينج 777F التي توفر طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة، و38 وجهة بطائرات الركاب البوينج 777 التي تصل طاقتها إلى 50 طنًا. وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "لا يزال الشحن الجوي الوسيلة الأسرع لنقل الإمدادات الأساسية للدول الأكثر حاجة إليها، وتعزز شبكة وجهاتنا الموسعة خطوط التواصل بين مختلف الوجهات العالمية لقد قمنا بتكييف عملياتنا خلال الأسبوعين الماضيين لنقل المنتجات في عنابر الشحن لطائرات الركاب، كما وسعت الإمارات للشحن الجوي شبكة وجهاتها التي تخدمها برحلات يومية، وتشمل الوجهات التي تخدمها رحلات شحن بطائرات الركاب بانكوك والدار البيضاء وجوهانسبرغ وسنغافورة وتايبيه". وشغلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينج 777F و90 رحلة بطائرات الركاب، كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه، 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط. ونقلت الإمارات للشحن الجوي جميع عمليات مناولة الشحنات في دبي إلى مطار دبي الدولي، وذلك بهدف ضمان سلاسة سير العمليات وخفض التكاليف في ظل الظروف العالمية سريعة التغير. وأضاف سلطان: شغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب، وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر أبريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية ونقلت على هذه الرحلات إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه والأقنعة الواقية ومعقمات اليدين ومعدات المستشفيات بالإضافة إلى الأدوية والمواد الخام وقطع الغيار. وأشار إلى نقل ما يزيد على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى لوس أنجلوس في 8 أبريل على طائرة ركاب من طراز بوينج 777، وكانت هذه أول رحلة شحن إلى أمريكا الشمالية تشغلها الإمارات للشحن الجوي باستخدام طائرة ركاب. ونقلت الإمارات للشحن الجوي مليون طقم فحص "كوفيد-19" إلى ساو باولة، وكانت نقلت 500 ألف طقم إلى ساو باولو في 30 مارس الماضي.

