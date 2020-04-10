شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تتجه لتمديد العزل العام حتى أول مايو والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا اليوم الجمعة إنه سيقترح الأسبوع القادم تمديد العزل العام على مستوى البلاد حتى الأول من مايو أيار مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 15 ألفا.

ومن المرجح أن يوافق البرلمان على الطلب.

كانت البرتغال قد أعلنت في 18 من مارس آذار حالة الطوارئ 15 يوما ووافقت الأسبوع الماضي على تمديد الفترة 15 يوما آخرين حتى 17 من أبريل نيسان.

وقال ريبلو دي سوزا، الذي خضع هو نفسه للحجر الصحي أسبوعين الشهر الماضي رغم أن نتيجة الفحوص التي أجريت له كانت سلبية، خلال مؤتمر صحفي "يجب أن نركز بشدة على معركة لم نحسمها بعد".