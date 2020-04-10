شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تتجه لتمديد العزل العام حتى أول مايو والان نبدء بالتفاصيل
ومن المرجح أن يوافق البرلمان على الطلب.
كانت البرتغال قد أعلنت في 18 من مارس آذار حالة الطوارئ 15 يوما ووافقت الأسبوع الماضي على تمديد الفترة 15 يوما آخرين حتى 17 من أبريل نيسان.
وقال ريبلو دي سوزا، الذي خضع هو نفسه للحجر الصحي أسبوعين الشهر الماضي رغم أن نتيجة الفحوص التي أجريت له كانت سلبية، خلال مؤتمر صحفي "يجب أن نركز بشدة على معركة لم نحسمها بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال تتجه لتمديد العزل العام حتى أول مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.