شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تصادر 25 طن حشيش قبل تهريبهم إلى دولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت شحنة الحشيش مخبأة في ثماني شاحنات تم إيقافها الشهر الماضي وهي في طريقها إلى ميناء بيروت بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن استعدادات لتهريب كمية ضخمة من المخدر إلى دولة أفريقية.
وقالت قوات الأمن في بيان "بعد الانتهاء من تفتيش الشاحنات تم ضبط كميات كبيرة من الحشيش تزن نحو 25 طنا معبأة في أكياس كل منها يزن ما بين 25 و 30 كيلوجراما".
وتابع البيان "جار العمل لاعتقال الضالعين في العملية".قوات الأمن اللبنانية تصادر 25 طنا من الحشيش كانت في طريقها لدولة أفريقية
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