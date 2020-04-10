شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهدى الأطباء أغنية تقديرا لجهودهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت أمانة بورسعيد بحزب المؤتمر، أغنية للأطباء "الجيش الأبيض المصرى" تقديرا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا وقام بتأليفها وغنائها شباب الحزب بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار دعم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لجهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا. Advertisements ووجه الحزب بالأغنية، التحية لجميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية وأن دورهم لايقل أهمية عن دور أبطال وبواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية، مؤكدين أنهم يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها لإنقاذها من فيروس كورونا . وأكد وليد قوطه، مساعد رئيس الحزب وأمين حزب المؤتمر ببورسعيد أن هذه الأغنية تأتى ضمن المبادرات المتعددة التى أطلقها الحزب لمساندة ودعم جهود جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

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