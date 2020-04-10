بالصور- أمطار خفيفة برأس البر ودمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مناطق عدة في دمياط سقوط أمطار خفيفة، اليوم الجمعة، منها مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، وقرية السنانية، تزامنًا مع هبوب رياح سريعة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في وقت سابق، رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال سقوط أمطار وتسليك البالوعات، والإبلاغ عن أي طارئ.

من جهة أخرى، شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة عماد حمدي وبالاشتراك مع قوات مديرية أمن دمياط، حملة جديدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على بوابات المدينة ليقتصر الدخول على السكان فقط.

وباشرت الحملة تنفيذ قرار المحافظ بمنع دخول غير المقيمين بالمدينة يومي الجمعة والسبت، وكذا بحملة مكثفة لغلق شواطئ المدينة ومنطقة اللسان.