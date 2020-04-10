بـ175 مليون جنيه.. تشغيل 85 بئرًا جوفيًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بهدف توريد وتركيب معدات تشغيل ٨٥ بئرًا جوفيًا إنتاجيًا بالطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية ١٧٥ مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتحويل الآبار الحكومية التي تعمل بنظام الديزل للعمل بنظام الطاقة الشمسية، والبالغ عددها ٢٤٥ بئرًا على مستوى المحافظة.

أكد الزملوط، الانتهاء من تحويل ٦٠ بئرًا كمرحلة أولى، كما يجري العمل على الانتهاء من تحويل جميع الآبار خلال عامين، وذلك لترشيد الإنفاق وتجنبًا للأعطال المتكررة واستغلال الموارد الطبيعية للمحافظة، وأهمها أكبر نسبة سطوع في أشعة الشمس على مدار العام، والتي تسهم بشكل كبير في تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية المتنوعة.