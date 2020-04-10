باكستان: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 4 آلاف و700 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ
أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 4 آلاف و700 حالة، وذلك بعد تسجيل 263 إصابة جديدة مؤكدة اليوم /الجمعة/.
وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن عدد حالات الوفاة جراء انتشار الفيروس في باكستان ارتفع إلى 68 شخصًا.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة مصابي فيروس "كورونا" المستجد إلى 4 آلاف و437 شخصًا.
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