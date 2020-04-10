بالصور- إزالة 38 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في الغربية خلال يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حملات بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، أسفرت عن إزالة ٣٨ حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية على مساحة ٨٠٢٨م٢ خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وأوضح محافظ الغربية ، أن الحملات أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعد بمساحة ١٣٥٠م٢ بالوحدات المحلية شملت ٤ حالات بمساحة ٦٠٠ م٢ بحي أول طنطا و٣ حالات بمساحة ٧٥٠ م٢ بحي ثان طنطا.

كما جرى إزالة ١١ حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بمساحة ٣٥٨٨م٢ بمركز المحلة الكبرى، وإزالة ٢٠ حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة ٣١٢٠م٢، شملت حالة واحدة بمساحة ٦٠٠ م٢ (مباني) بحي أول المحلة الكبرى، و٦ حالات بمساحة ٦٥٥ م٢ (مباني) بحي ثان المحلة الكبرى، وحالتين بمساحة ٢٠٠ م٢ ( مباني) بمركز زفتي، و٣ حالات بمساحة ٤٣٠ م٢ (زراعة) بمركز قطور، وحالة واحدة بمساحة ١٠٠ م٢ (زراعة) بمركز كفر الزيات، وحالتين بمساحة ٢٤٥ م٢ (زراعة) بمركز السنطة، و٣ حالات بمساحة ٤١٠ م٢ (مباني) بمركز سمنود، وحالتين بمساحة ٤٨٠ م٢ (زراعة) بمركز بسيون.