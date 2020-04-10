كوريا الجنوبية: تزايد الإقبال على التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

استغل كثير من مواطني كوريا الجنوبية التصويت المبكر الذي يستمر لمدة يومين، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في البلاد، في خضم وباء كورونا.

وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وقرينته كيم جونج سوك بصوتيهما اليوم الجمعة في أحد مراكز الاقتراع، البالغ عددها إجمالا 3508 والتي تم إقامتها للسماح للمواطنين بالتصويت قبل انطلاق انتخابات الجمعية الوطنية،التي يصل عدد مقاعدها إلى 300 مقعد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن سلطات الانتخابات القول إن نسبة الإقبال في وقت متأخر بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) اقتربت من 11 في المئة، وهي أعلى نسبة إقبال منذ تبني البلاد نظام التصويت المبكر في عام 2013. ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم أيضا غدا السبت.

وتعود نسبة الإقبال المرتفعة على التصويت المبكر إلى رغبة الناخبين، الذين يرتدون أقنعة وجه (كمامات) وقفازات، في تجنب حشود يوم الاقتراع الرئيسي الأربعاء المقبل، وسط تفشي الوباء.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 30 في المئة لأول مرة منذ شباط/فبراير، مع تسجيل 27 حالة إصابة فقط بالفيروس أمس الخميس، ليبلع إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن 10450 حالة.